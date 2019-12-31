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Гололед, метель, усиление ветра ожидается в Казахстане 31 декабря

31 Декабря 2019 05:31
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Гололед, метель, усиление ветра ожидается в Казахстане 31 декабря

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На большей части территории Казахстана ожидается неустойчивый характер погоды, в связи с чем ожидаются осадки, на севере - снег. Местами ожидаются туман, гололед, метель, усиление ветра, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

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В Восточно-Казахстанской области местами ожидаются туман, метель, на дорогах гололедица, усиление ветра 15-20, порывы 25 м/с.

В Туркестанской, Кызылординской, Мангистауской областях ожидаются местами туман, гололед.

В Акмолинской, Западно-Казахстанской областях местами ожидается туман, днем метель, усиление ветра 15-20 м/с, в Западно-Казахстанской области днем местами – гололед.

В Жамбылской, Атырауской, Актюбинской областях ожидаются местами туман, гололед, днем местами усиление ветра 15-20 м/с.

В Алматинской области местами ожидаются туман, гололед, ночью в отдельном районе ожидается усиление ветра 18-23 м/с.

В Карагандинской, Костанайской областях местами ожидаются метель, днем усиление ветра 15-20 м/с, в Северо-Казахстанской области порывы 23 м/с, а также в Карагандинской области местами - туман, гололед.


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Ключевые слова: Казгидромет, Погода,
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Гульжан Тасмаганбетова

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