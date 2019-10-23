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Гололед и туман: штормовое предупреждение объявили в Акмолинской области

23 Октября 2019 16:50
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Гололед и туман: штормовое предупреждение объявили в Акмолинской области

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – РГП «Казгидромет» публиковало штормовое предупреждение на 24 октября, передает МИА «Казинформ».

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«В Акмолинской области 24 октября местами ожидаются гололед, туман. Ветер юго-западный, местами 15-20 м/с», - сообщает «Казгидромет».

В областном центре Кокшетау 24 октября ветер юго-западный, порывы 15-20 м/с.

Вероятность шторма 85-90 %.

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Ключевые слова: Акмолинская область, Погода,
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