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Гололед и туман: штормовое предупреждение объявили в Акмолинской области
23 Октября 2019 16:50
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – РГП «Казгидромет» публиковало штормовое предупреждение на 24 октября, передает МИА «Казинформ».
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«В Акмолинской области 24 октября местами ожидаются гололед, туман. Ветер юго-западный, местами 15-20 м/с», - сообщает «Казгидромет».
В областном центре Кокшетау 24 октября ветер юго-западный, порывы 15-20 м/с.
Вероятность шторма 85-90 %.
Ключевые слова: Акмолинская область, Погода,
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