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Гололед и туман прогнозируют синоптики в трех областях РК

10 Декабря 2019 20:40
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Гололед и туман прогнозируют синоптики в трех областях РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Штормовое предупреждение объявили в трех областях страны, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

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В Актобе 11 декабря ожидается туман. Вероятность шторма 85-90%.

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Ключевые слова: Актюбинская область, Атырауская область, Кызылординская область, Казгидромет, Погода,
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