Гололед и туман прогнозируют синоптики в трех областях РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Штормовое предупреждение объявили в трех областях страны, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

11-13 декабря в Кызылординской области местами сохраняются туман, гололед. Вероятность шторма 95-100%.

11 декабря в Атырауской области местами ожидаются туман, гололед.

В Атырау 11 декабря ожидаются туман, гололед. Вероятность шторма 90-95%.

11 декабря на большей части Актюбинской области ожидается туман. По юго-востоку ожидаются осадки, гололед.

В Актобе 11 декабря ожидается туман. Вероятность шторма 85-90%.