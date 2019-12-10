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Гололед и туман прогнозируют синоптики в трех областях РК
10 Декабря 2019 20:40
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Штормовое предупреждение объявили в трех областях страны, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».
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11-13 декабря в Кызылординской области местами сохраняются туман, гололед. Вероятность шторма 95-100%.
11 декабря в Атырауской области местами ожидаются туман, гололед.
В Атырау 11 декабря ожидаются туман, гололед. Вероятность шторма 90-95%.
11 декабря на большей части Актюбинской области ожидается туман. По юго-востоку ожидаются осадки, гололед.
В Актобе 11 декабря ожидается туман. Вероятность шторма 85-90%.
Ключевые слова: Актюбинская область, Атырауская область, Кызылординская область, Казгидромет, Погода,
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