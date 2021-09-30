Гололед и туман ожидаются завтра в столице Казахстана
ДЧС напоминает правила поведения при гололеде:
- подберите нескользящую обувь с подошвой на микропористой основе, отказавшись от высоких каблуков;
- будьте предельно внимательны на проезжей части дороги: не торопитесь и тем более не бегите;
- старайтесь обходить все места с наклонной поверхностью;
- руки по возможности должны быть свободны, старайтесь не носить тяжелые сумки, не держите руки в карманах — это увеличивает вероятность падения;
- смотрите себе под ноги, старайтесь обходить опасные места. Если ледяную «лужу» обойти невозможно, то передвигайтесь по ней небольшими скользящими шажками.
Помните: особенно опасны падения на спину, вверх лицом, так как можно получить сотрясение мозга. При получении травмы обязательно обратитесь к врачу за оказанием медицинской помощи.
При тумане необходимо:
- водителям следует избегать резкого торможения. Если все же приходится выезжать на трассу, в зоне тумана необходимо значительно снизить скорость, а если видимость на дороге не превышает двух метров, настоятельно рекомендуется прекратить движение и остановиться. Также нужно обязательно включать габаритные огни и избегать внезапных маневров — обгонов и перестроений.
- пешеходам рекомендуется переходить дорогу только в местах обозначенного пешеходного перехода;
- быть бдительными, следить за информацией об изменениях погодных условий и введенных ограничениях.
В случае возникновения чрезвычайной ситуации звоните по телефону «112».