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    18:50, 29 Сентябрь 2021 | GMT +6

    Гололед и туман ожидаются завтра в столице Казахстана

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - По данным РГП «Казгидромет», 30 сентября на территории Нур-Султана ожидается ночью и утром гололед, туман. Об этом сообщил городской Департамент по чрезвычайным ситуациям, передает МИА «Казинформ».

    ДЧС напоминает правила поведения при гололеде:

    - подберите нескользящую обувь с подошвой на микропористой основе, отказавшись от высоких каблуков;

    - будьте предельно внимательны на проезжей части дороги: не торопитесь и тем более не бегите;

    - старайтесь обходить все места с наклонной поверхностью;

    - руки по возможности должны быть свободны, старайтесь не носить тяжелые сумки, не держите руки в карманах — это увеличивает вероятность падения;

    - смотрите себе под ноги, старайтесь обходить опасные места. Если ледяную «лужу» обойти невозможно, то передвигайтесь по ней небольшими скользящими шажками.

    Помните: особенно опасны падения на спину, вверх лицом, так как можно получить сотрясение мозга. При получении травмы обязательно обратитесь к врачу за оказанием медицинской помощи.

    При тумане необходимо:

    - водителям следует избегать резкого торможения. Если все же приходится выезжать на трассу, в зоне тумана необходимо значительно снизить скорость, а если видимость на дороге не превышает двух метров, настоятельно рекомендуется прекратить движение и остановиться. Также нужно обязательно включать габаритные огни и избегать внезапных маневров — обгонов и перестроений.

    - пешеходам рекомендуется переходить дорогу только в местах обозначенного пешеходного перехода;

    - быть бдительными, следить за информацией об изменениях погодных условий и введенных ограничениях.

    В случае возникновения чрезвычайной ситуации звоните по телефону «112».


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