Гололед и туман ожидаются завтра в столице Казахстана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - По данным РГП «Казгидромет», 30 сентября на территории Нур-Султана ожидается ночью и утром гололед, туман. Об этом сообщил городской Департамент по чрезвычайным ситуациям, передает МИА «Казинформ».

ДЧС напоминает правила поведения при гололеде:

- подберите нескользящую обувь с подошвой на микропористой основе, отказавшись от высоких каблуков;

- будьте предельно внимательны на проезжей части дороги: не торопитесь и тем более не бегите;

- старайтесь обходить все места с наклонной поверхностью;

- руки по возможности должны быть свободны, старайтесь не носить тяжелые сумки, не держите руки в карманах — это увеличивает вероятность падения;

- смотрите себе под ноги, старайтесь обходить опасные места. Если ледяную «лужу» обойти невозможно, то передвигайтесь по ней небольшими скользящими шажками.

Помните: особенно опасны падения на спину, вверх лицом, так как можно получить сотрясение мозга. При получении травмы обязательно обратитесь к врачу за оказанием медицинской помощи.

При тумане необходимо:

- водителям следует избегать резкого торможения. Если все же приходится выезжать на трассу, в зоне тумана необходимо значительно снизить скорость, а если видимость на дороге не превышает двух метров, настоятельно рекомендуется прекратить движение и остановиться. Также нужно обязательно включать габаритные огни и избегать внезапных маневров — обгонов и перестроений.

- пешеходам рекомендуется переходить дорогу только в местах обозначенного пешеходного перехода;

- быть бдительными, следить за информацией об изменениях погодных условий и введенных ограничениях.

В случае возникновения чрезвычайной ситуации звоните по телефону «112».