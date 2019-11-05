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Гололед и туман ожидаются в ряде областей 6 ноября
5 Ноября 2019 19:30
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Гололед и туман ожидаются в ряде областей 6 ноября, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».
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В Нур-Султане сохраняются туман, гололед.
В Туркестанской области местами ожидается ветер северо-восточный 15-20 м/с.
В Костанайской области местами ожидаются туман, гололед. Ветер юго-западный ночью местами, днем на большей части 15-20 м/с.
В Костанае ожидается ветер юго-западный 15-20 м/с.
В Акмолинской области местами сохраняются туман, гололед, низовая метель. Ветер юго-западный, днем местами 15-20 м/с.
В Кокшетау утром и днем сохраняются туман, гололед, ветер юго-западный порывы 15 м/с.
Ключевые слова: Погода,
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