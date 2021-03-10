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    09:41, 10 Март 2021 | GMT +6

    Гололед и снегопад: за сутки в столице зарегистрировано 80 ДТП

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в столице зарегистрировано 80 дорожно-транспортных происшествий, в которых один пострадавший, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДП г.Нур-Султана.

    «В связи с гололедом и снегопадом полицейские столицы призывают быть внимательными на дорогах. В связи с гололедными явлениями и снегопадом водителей просят быть предельно внимательными на дорогах столицы и строго соблюдать правила дорожного движения.

    Водителям необходимо быть максимально внимательными и осторожными во время движения, неукоснительно соблюдать скоростной режим, безопасную дистанцию и правила маневрирования, а также воздержаться от резких торможений.

    Пешеходов просим переходить дорогу только в установленных местах. В связи с этим, предупреждаем водителей, перед пешеходным переходом максимально снизить скорость движения и быть предельно внимательными вблизи общеобразовательных учреждений», - говорится в сообщении департамента полиции города.


    Теги:
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