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Гололед и резкое похолодание - ДЧС обратился к алматинцам

26 Ноября 2022, 21:21
Гололед и резкое похолодание - ДЧС обратился к алматинцам

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - 27 ноября в городе Алматы на дорогах ожидается гололедица, резкое понижение температуры воздуха до 12-14 градусов мороза. Об этом информирует ДЧС города Алматы на основании штормовых предупреждений «Казгидромет», передает МИА «Казинформ».

«Во время холодов необходимо тщательно соблюдать все меры предосторожности, ведь именно в этот период увеличивается риск возникновения случаев переохлаждения и обморожения, а также во время понижения температуры воздуха возрастает вероятность возникновения техногенных пожаров, связанных с пренебрежением элементарными правилами пожарной безопасности - перегрузки сетей, пользования самодельными нагревательными устройствами и нарушения правил использования газового оборудования и печей, топящихся на угле», - предупреждает ДЧС.

Как избежать переохлаждения и обморожения:

- сократить пребывание на морозе и без необходимости не выходить на улицу. Особенно это касается маленьких детей и пожилых людей. Отложить лыжные и прочие прогулки в лесу, вдали от населенных пунктов;

- отказаться от поездок на дальние расстояния на автомобиле;

- перед выходом на улицу тщательно подбирать гардероб: одеваться по погоде, не надевать тесную одежду и обувь, обувь на высоком каблуке, так как это способствует уменьшению кровообращения и быстрому замерзанию;

- при первых признаках обморожения (дрожь, потеря чувствительности, бледная кожа, онемение, ощущение покалывания) зайти в ближайшее помещение. Охлажденные участки согреть до покраснения теплыми руками, легким массажем, растиранием шерстяной тканью, дыханием, а затем наложить ватно-марлевую (или любую другую, имеющуюся под рукой) повязку;

- при признаках обморожения (после наложения повязки) обязательно обратитесь за медицинской помощью.


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