Гололед и метель ожидаются в Казахстане 24 декабря

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На большую часть территории РК 24 декабря по-прежнему будет оказывать влияние Северо-западный циклон и связанные с ним атмосферные фронты, где ожидается снег, в южных регионах осадки (дождь, снег), лишь на западе республики преимущественно без осадков. По республике ожидается туман, гололед, усиление ветра на северо-западе, севере, востоке, в центре страны с низовой метелью, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

На юге, севере, востоке Северо-Казахстанской области ожидаются метель, гололед, усиление ветра 15-20, на юге и востоке области порывы 23-23 м/с.

На западе Павлодарской области ожидаются метель, гололед, на западе, севере области усиление ветра 15-20 м/с.

Ночью на севере, в центре Карагандинской области ожидаются гололед, низовая метель, на юге области туман, ночью на севере, востоке области усиление ветра 15-20 м/с.

На северо-западе, западе Восточно-Казахстанской области ожидаются гололед, низовая метель, на западе, юге области – туман, ночью усиление ветра на западе, в центре области 15-20 м/с.

На севере, в горных и предгорных районах Жамбылской области ожидаются гололед, туман, днем на западе, северо-востоке и в горных районах усиление ветра 15-20 м/с.

На севере, юго-востоке Акмолинской области ожидаются низовая метель, туман, усиление ветра на севере, востоке области 15-20 м/с.

Ночью на юге Атырауской области ожидается туман.

На юге Мангистауской области ожидается гололед.

На юге Костанайской области ожидаются туман, ночью на севере, востоке области низовая метель, усиление ветра на севере области 15-20 м/с.

В Алматинской области в районе Алакольских озер усиление ветра 17-22 м/с.

На западе, в горных и предгорных районах Туркестанской области ожидается туман, в горных перевалах усиление ветра 15-20 м/с.