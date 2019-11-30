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Гололед и метель ожидаются в Актюбинской и Западно-Казахстанской областях

30 Ноября 2019 23:01
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Гололед и метель ожидаются в Актюбинской и Западно-Казахстанской областях

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Штормовое предупреждение объявили в двух областях Казахстана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

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1 декабря по Актюбинской области местами ожидаются низовая метель, гололед, ветер юго-восточный 15-20 м/с. Вероятность шторма 90-95 %.

1 декабря в Западно-Казахстанской области местами ожидается туман, гололед, низовая метель, усиление юго-восточного ветра 15-20 м/с. Вероятность шторма 95-98%.

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Ключевые слова: Актюбинская область, Западно-Казахстанская область, Казгидромет, Погода,
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