Гололед, дом с перекошенным балконом в столице, девочка из Караганды, ставшая актрисой в США – обзор недели

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – Минувшая неделя в стране ознаменовалась резким похолоданием и гололедом в нескольких регионах страны, которые привели к заторам на дорогах, несчастным случаям, ДТП. Также на неделе стало известно о фактах крупного мошенничества. Интересны также истории казахстанцев, в том числе девочки, которая была удочерена в 2004 году американцами и стала киноактрисой в США, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Непогода и резкое понижение температуры привели к гололеду на дорогах, ДТП и заторам. Так, в Иргизском районе Актюбинской области резкое понижение температуры и метель привели к заторам на дорогах. Было эвакуировано 132 человека. В одном из автобусов, находившихся на трассе, скончался гражданин Таджикистана, который возвращался на родину из России. В целом о снеге и похолодании предупредили жителей пяти областей. В Павлодарской области из-за гололёда произошло 30 ДТП.

На неделе в одной из многоэтажек в столице треснул пол и «повело» балкон. Позже выяснилось, что в проблемный ЖК «Орбита» застройщики поселили людей незаконно. В акимате Нур-Султана сообщили, что реконструкция фасада жилого комплекса, в котором перекосило балкон, начнется в мае следующего года.

На неделе Антикоррупционная служба заявила о ряде начатых расследований по фактам коррупции.

Агентство РК по противодействию коррупции совместно с собственной безопасностью Комитета уголовно-исполнительной системы МВД РК в ряде регионов страны начаты досудебные расследования в отношении сотрудников уголовно-исполнительной системы по подозрению в совершении коррупционных преступлений.

Антикоррупционной службой города Нур-Султана начато досудебное расследование в отношении директора ТОО «Астана-Кокше» по факту хищения бюджетных денежных средств в сумме свыше 32 млн тенге, выделенных на реставрацию здания ГККП «Государственный академический русский театр драмы имени М. Горького».

За взятку осудили алматинского судью. Абилкаир подозревалась в получении взятки в сумме 3 тыс. долларов США из ранее оговоренных 10 тыс. долларов через посредника Ракышова за положительное решение по гражданскому делу, связанному с определением границ земельного участка.

На неделе стало известно о фактах крупного мошенничества. Более 20 кокшетауцев обманула 25-летняя мошенница из Павлодара, предлагающая арендовать жилье в областном центре. Девушка просила предоплату в качестве брони за квартиру, однако получив ее, исчезала.

В Алматы мошенница оформила 269 онлайн-займов, обманув продавцов рынка. Под предлогом перечисления денег она просила реквизиты карточки и данные удостоверения личности у продавца. Спустя некоторое время деньги поступали, и мошенница просила продавца снять наличность в ближайшем банкомате. Необходимую сумму она отдавала за товар, а остальное забирала себе. По истечении нескольких дней продавцам приходило уведомление о необходимости оплаты суммы долга для погашения на них оформленного онлайн-кредита.

В Алматинской области были задержаны подозреваемые в нападении на таксиста. Нападавшие смертельно ранили мужчину, а потом попытались скрыться от полицейских.

В этом же регионе пенсионерку с инвалидностью осудили за смертельное ДТП. Женщина нарушила правила дорожного движения и спровоцировала аварию. В результате погибли 2 человека, пострадал 1. Женщину осудили условно, лишив права вождения на 7 лет.

Победительницу конкурса «Қазақ ханымы» среди многодетных мам выбрали в Алматы.

В Атырау установлен памятник степной траве, которая в годы голода спасла казахов. Кумаршык стал кормильцем нашего народа. Из него пекли хлеб, делали тары, вспоминают местные жители.

А власти Жамбылской области намерены отреставрировать памятник «Джентльменов удачи».

Интересны истории простых людей, к примеру, учителя физики из Костаная, который обыграл знатоков клуба «Что? Где? Когда?». Артем Москаленко спрашивал, что же в 1737 году удалось доказать ученому, изображенному на гравюре Жана Тале.

Школьный учитель из Павлодарской области Берик Жанысов сконструировал и собрал 7 тракторов.

Необычна история девочки, уроженки Караганды, в 2004 году удочеренной гражданами США. Сегодня 16-летняя Стелла Смит является киноактрисой в США, снялась в сериале «Черная молния» (Black Lightning), транслируемом на канале The CW и основанном на одноимённом персонаже комиксов DC.