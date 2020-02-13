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Голого мужчину с крыши сняли в Караганде

13 Февраля 2020 11:25
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Голого мужчину с крыши сняли в Караганде

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В центре Караганды мужчина, раздевшись догола, залез на крышу пятиэтажного дома, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

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Видео о мужчине, сидящем на крыше, появилось в одном из популярных пабликов Караганды. Жители близлежащих домов, увидев его, вызвали наряд полиции. На место оперативно прибыли двое сотрудников полка патрульной полиции. Стражи порядка проявили отвагу и профессионализм, спасая жизнь мужчины, который взобрался на крышу многоэтажного дома.

Как позже было установлено, мужчина поднялся на крышу дома после ссоры с родными.

«Сообщение поступило на телефон 102 около 18:20. Дежурным ЦОУ управления полиции Караганды на место был направлен ближайший наряд полиции. Сотрудники полка патрульной полиции в составе рядового Дамира Оразова и стажёра Тимура Султангазы по прибытии на место обнаружили сидящего на крыше мужчину. После того, как полицейским удалось спустить 31-летнего мужчину с крыши, на место была вызвана машина скорой помощи», - сообщается на информационном медиа-портале Polisia.kz.

По предварительным данным, мужчина находился в алкогольном опьянении. Как сообщили медики, он также успел получить обморожение І степени пальцев рук и ног.


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Ключевые слова: Карагандинская область, Происшествия,
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Автор:

Агата Мухамеджанова

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