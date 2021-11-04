Голодного ребенка матери-алкоголички доставили в больницу в Риддере
РИДДЕР. КАЗИНФОРМ – В городе Риддере Восточно-Казахстанской области мать-алкоголичка не ухаживала за своим ребенком, передает корреспондент МИА «Казинформ».
Как сообщила пресс-служба департамента полиции ВКО, полицейские постоянно наблюдают за неблагополучными семьями. В начале ноября был проверен дом 41-летней женщины, проживающей с трехлетним ребенком. В результате. было установлено, что женщина была в нетрезвом состоянии.
«В доме было холодно и не убрано. Изголодавшийся ребенок был грязным. Кроме того, выяснилось, что в этом доме нет необходимых для комфортного проживания ребенка освещения, воды и других условий», – говорится в сообщении.
В настоящее время ребенок госпитализирован в городскую детскую больницу. В дальнейшем, планируется поместить ребенка в Центр поддержки несовершеннолетних.
Полицейские намерены направить в комиссию по защите прав несовершеннолетних заявление о лишении женщины родительских прав.
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