Голодного ребенка матери-алкоголички доставили в больницу в Риддере

РИДДЕР. КАЗИНФОРМ – В городе Риддере Восточно-Казахстанской области мать-алкоголичка не ухаживала за своим ребенком, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщила пресс-служба департамента полиции ВКО, полицейские постоянно наблюдают за неблагополучными семьями. В начале ноября был проверен дом 41-летней женщины, проживающей с трехлетним ребенком. В результате. было установлено, что женщина была в нетрезвом состоянии.

«В доме было холодно и не убрано. Изголодавшийся ребенок был грязным. Кроме того, выяснилось, что в этом доме нет необходимых для комфортного проживания ребенка освещения, воды и других условий», – говорится в сообщении.

В настоящее время ребенок госпитализирован в городскую детскую больницу. В дальнейшем, планируется поместить ребенка в Центр поддержки несовершеннолетних.

Полицейские намерены направить в комиссию по защите прав несовершеннолетних заявление о лишении женщины родительских прав.