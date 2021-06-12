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Голодающих цирковых медведей переселили в зоопарк Шымкента

12 Июня 2021, 03:17
Голодающих цирковых медведей переселили в зоопарк Шымкента

ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ - Выставленных на продажу цирковых медведей в Шымкенте отдали в местный зоопарк. Умка и Барни теперь будут жить в одном вольере, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на «Хабар 24».

Владелец животных выставил их на продажу, разместив объявление на сайтах. Дрессировщик признался: ему стало нечем их кормить. Шымкентский цирк отказался от выступлений с животными.

История сразу получила огласку. В ходе проверки выяснилось, на медведей нет документов, но этот вопрос решат в зоопарке.

К слову, это не единственные цирковые животные, сменившие место жительства. В зверинец в этом году передали двух львов.

«Во время выступления они кормили хозяина и себя прокармливали. А когда уже выступлений нет, уже хозяин не может их содержать, как-то решить их судьбу по-другому он не мог, потому что они содержались у него с детства. Маленькими медвежатами. Он даже прощался в зоопарке очень долго с ними», - сказал руководитель отдела территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира Туркестанской области Бахыт Мусалиев.

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