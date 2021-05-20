Голод 1931-1933 годов в Казахстане – причины и следствия

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Указом Президента Республики Казахстан №3443 от 5 апреля 1997 года 31 мая объявлен Днем памяти жертв политических репрессий и голода – «учитывая обращения граждан и общественных объединений Республики, в целях увековечения памяти жертв политических репрессий». В этот день вспоминают не только тех людей, кто безвинно погиб, исчез или пострадал от политических репрессий, лишился родного дома, будучи насильно депортированным, но и тех, кто умер от голода в годы коллективизации, передает МИА «Казинформ».

Голод в Казахстане в 1931-1933 годах, как и в других республиках СССР, был вызван официальной политикой «уничтожения кулачества как класса», коллективизацией, увеличением центральными властями плана заготовок продовольствия, а также, фактически, конфискацией скота. В Казахстане также принято называть этот голод «голощёкинским» – по фамилии первого секретаря Казахского краевого комитета ВКП (б), руководившего республикой в те годы.

Еще 12 ноября 1991 года при Президиуме Верховного Совета Казахской ССР была создана специальная комиссия, которая работала до ноября 1992 года. Задачей комиссии было изучение нормативно-правовых актов, приведших к голоду в начале 30-х годов прошлого столетия, то есть, в время коллективизации.

Основные документы, изученные комиссией: постановления КазЦИК и СНК КазССР от 27 августа 1928 года «О конфискации байских хозяйств»; от 13 сентября 1928 года «Об уголовной ответственности за противодействие конфискации и выселению крупнейшего и полуфеодального байства»; от 19 февраля 1930 года «О мероприятиях по укреплению социалистического переустройства сельского хозяйства в районах сплошной коллективизации и по борьбе с кулачеством и байством». Комиссия однозначно назвала главной причиной голода волюнтаристско-силовую политику перевода кочевых и полукочевых казахов на оседлость.

Также в заключении комиссии было подчеркнуто, что в первой половине 20-го века традиционное кочевое хозяйство казахов еще не исчерпало свой экономический потенциал и, в целом, оставалось экономически целесообразной системой. Это была система, гармонично вписывающаяся в природные условия Казахстана, хорошо освоенная многовековой практикой и обеспечивавшая достаточно устойчивый баланс между производством и потреблением, позволявшая поддерживать не только стабильную численность населения, но его рост.

Ускоренная коллективизация и перевод кочевых казахов на оседлость не привели к росту производства сельскохозяйственной продукции. Напротив, в течение первой пятилетки (1928-1932 гг.) удельный вес Казахстана в общесоюзном производстве товарного зерна уменьшился примерно с 9 до 3 процентов. Хотя посевные площади под зерновыми культурами возросли с 1928 по 1940 годы почти в 1,5 раза, их валовой сбор не только не увеличивался, но, наоборот, сократился примерно в 1,5 раза, урожайность за те же годы упала с 9,2 ц/га до 4,3. Большой урон понесло животноводство, здесь произошло катастрофическое сокращение поголовья. В 1928 году в республике насчитывалось 6509 тысяч голов крупного рогатого скота, а в1932 г. — всего 965 тысяч голов. Из 18566 тысяч овец в 1932 г. осталось только 1386 тысяч голов. Из конского поголовья, определявшегося на 1928 год в размере 3516 тысяч, фактически выбыло 3200 тысяч. К 1935 году осталось всего 63 тысячи верблюдов, тогда как в 1928 году их насчитывалось 1042 тысяч голов.

В результате так называемого раскулачивания, которое сопровождалось многочисленными злоупотреблениями со стороны властей на местах, произошел отток казахского населения за пределы республики. Только с начала 1930 года до середины 1931 года с территории Казахстана откочевало 281 230 крестьянских хозяйств, из них значительная часть на территорию Китая, Ирана и Афганистана. Всего в годы голода откочевало 1 130 тысяч человек, из них 676 тысяч безвозвратно и только 454 тысяч позднее вернулись на родину.

Историки и демографы подсчитали, что от голода и связанных с ним эпидемий, а также постоянно высокого уровня естественной смертности, в 1931-1933 годах народ потерял 2 миллиона 200 тысяч человек, или 49 % всего своего состава.

Надо также помнить, что в Казахстане был голод 1921-1922 годов, вызванный, как считается, неблагоприятными погодными условиями, хотя и тогда сыграли свою роль ликвидация предпринимательства и другие действия властей. По разным оценкам, в этот период Казахстан потерял от одного до двух миллионов человек, среди которых были умершие от голода и связанных с ним болезней, а также покинувшие пределы республики.