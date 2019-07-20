Голливуд планирует снимать в Казахстане

ЛОС-АНДЖЕЛЕС. КАЗИНФОРМ – В Лос-Анджелесе заместитель председателя правления по стратегическому развитию Государственного центра поддержки национального кино Игорь Цай провел переговоры с американскими продюсерами, недавно посетившими Казахстан, передает МИА «Казинформ» cо ссылкой на пресс-службу Госцентра поддержки национального кино.

Во встрече приняли участие руководители и представители компаний LIONSGATE, NBC Universal, Warner Horizon, The Discovery, Global Film Solutions и др.

«Это следующий шаг к договоренностям, достигнутым в ходе 15-го международного фестиваля «Евразия». Продюсеры интересовались детальными вопросами производства в Казахстане и подчеркивали острую необходимость тесного сотрудничества американских кинопроизводителей с единым оператором в Казахстане – нашим центром. Следующая встреча запланирована на конец августа, предметом обсуждения станут перспективы съёмок в Казахстане нескольких американских проектов», - отметил Игорь Цай.





«Фэм-тур, организованный госцентром поддержки нацкино Казахстана, в полной мере показал весь потенциал страны, который интересен для Голливуда. Прежде чем начинать крупные проекты, которые связаны с большой ответственностью, мы всегда выбираем надежных и профессиональных партнеров. Таким деловым партнёром в Казахстане для голливудских продюсеров является Госцентр поддержки национального кино, возглавляемый Андреем Хазбулатовым. Мы многое узнали о городах Нур-Султан, Алматы и Мангистау, а также истории и культуре. Мы уже планируем несколько проектов. Конечно, для проработки всех вопросов потребуется время, но мы заинтересованы снимать в Казахстане! Более того, новый закон о кино Казахстана – это один из важных аспектов, который станет основой для масштабных проектов. Мы продолжаем работать с центром поддержки кино над уточнением специфики субсидий в сфере кинематографии. Как только это будет завершено, мы проведем брифинг с Американской ассоциацией кинематографистов (MPAA)», - подчеркнул президент американской компании «Инициативы глобальной политики» Джей Футлик.

Основной акцент во время переговоров был сделан на развитие голливудского производства в Казахстане по историческим, культурологическим и научным темам, становление киноиндустрии Казахстана, повышение квалификации отечественных кадров за счёт обмена опытом с голливудскими кинокомпаниями, интеграция казахстанской культуры на мировые экраны. Обсуждены также вопросы организации «Недели кино Казахстана» в Голливуде.



