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Голландский историк нашел средневековые сокровища с помощью металлоискателя

10 Марта 2023, 14:40
Голландский историк нашел средневековые сокровища с помощью металлоискателя Фото: Reuters

АМСТЕРДАМ. КАЗИНФОРМ - Голландский историк обнаружил уникальный 1000-летний клад средневекового периода. В частности, было обнаружено две полоски сусального золота, золотые серьги и 39 серебряных монет, заявили в четверг в национальном музее древностей (Rijksmuseum van Oudheden) Нидерландов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Reuters.

27-летний Лоренцо Рюйтер занимается поиском сокровищ с 10 лет. Он обнаружил клад в 2021 году в маленьком городе Хогвуде на севере страны с помощью металлоискателя.

«Никогда не ожидал найти что-то подобное», - сказал Рюйтер, добавив, что было трудно держать это в тайне в течение двух лет.

Но специалистам национального музея древностей потребовалось время, чтобы очистить, исследовать и датировать найденные предметы. По их словам, одна из ранних монет может быть датирована примерно 1250 годом, что заставило их предположить, что клад был зарыт тогда.

Учитывая археологическое значение находок, клад передан музею и будет представлен в залах экспозиции. Но все же клад останется официальной собственностью нашедшего его Лоренцо Рюйтера.

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