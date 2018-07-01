Голландский футболист хочет забить «Кайрату» три мяча в ответном матче

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Полузащитник «АЗ Алкмаар» Гус Тил прокомментировал поражение от «Кайрата» в первом матче второго отборочного раунда Лиги Европы, сообщает Sports.kz.

«Кайрат» был ненамного лучше, но они выиграли больше единоборством. Это большое разочарование, но пока ничего не закончено. На следующей неделе мы должны показать характер. Нужно забить гол, который будет наиболее важным, а потом еще два», - заявил Тил.



Напомним, первая игра в Алматы завершилась победой «Кайрата» со счетом 2:0. Дублем отметился Адеринсола Эсеола. Ответная игра пройдет в ночь со 2 на 3 августа в Алкмааре (Нидерланды). Победитель этой пары в третьем раунде встретится с чешской «Сигмой».