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Голландский футболист хочет забить «Кайрату» три мяча в ответном матче

27 Июля 2018 03:42 120
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Голландский футболист хочет забить «Кайрату» три мяча в ответном матче

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Полузащитник «АЗ Алкмаар» Гус Тил прокомментировал поражение от «Кайрата» в первом матче второго отборочного раунда Лиги Европы, сообщает Sports.kz.

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«Кайрат» был ненамного лучше, но они выиграли больше единоборством. Это большое разочарование, но пока ничего не закончено. На следующей неделе мы должны показать характер. Нужно забить гол, который будет наиболее важным, а потом еще два», - заявил Тил.

Напомним, первая игра в Алматы завершилась победой «Кайрата» со счетом 2:0. Дублем отметился Адеринсола Эсеола. Ответная игра пройдет в ночь со 2 на 3 августа в Алкмааре (Нидерланды). Победитель этой пары в третьем раунде встретится с чешской «Сигмой».

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Ключевые слова: Спорт,
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