Голландская конькобежка Схаутен победила с олимпийским рекордом на дистанции 3000 м

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – На Олимпийских играх в Пекине состоялись соревнования по конькобежному спорту среди женщин на дистанции 3000 метров. Казахстанская конькобежка Надежда Морозова стала 13-й, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

В соревнованиях по конькобежному спорту на дистанции 3000 м казахстанская конькобежка Надежда Морозова стала 13-й.

Казахстанская спортсменка выступит еще на трех дистанциях на зимней Олимпиаде в Пекине: 1 500 м (7 февраля), 1 000 м (17 февраля) и масс-старт (19 февраля).

Напомним, что Олимпиада-2022 открылась 4 февраля и завершится 20 февраля. Казахстан представлен на Играх 34 спортсменами.

Результат Морозовой на дистанции - 4:04.970.

В составе сборной Китая на дистанции 3000 м приняла участие этническая казашка Ақнар Ардақ. Она преодолела дистанцию за 4:12.280.

Напомним, сегодня казахстанские «летающие лыжники» прошли квалификацию на Олимпиаде в Пекине.



