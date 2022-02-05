Голландская конькобежка Схаутен победила с олимпийским рекордом на дистанции 3000 м
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – На Олимпийских играх в Пекине состоялись соревнования по конькобежному спорту среди женщин на дистанции 3000 метров. Казахстанская конькобежка Надежда Морозова стала 13-й, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».
В соревнованиях по конькобежному спорту на дистанции 3000 м казахстанская конькобежка Надежда Морозова стала 13-й.
Казахстанская спортсменка выступит еще на трех дистанциях на зимней Олимпиаде в Пекине: 1 500 м (7 февраля), 1 000 м (17 февраля) и масс-старт (19 февраля).
Напомним, что Олимпиада-2022 открылась 4 февраля и завершится 20 февраля. Казахстан представлен на Играх 34 спортсменами.
Результат Морозовой на дистанции - 4:04.970.
В составе сборной Китая на дистанции 3000 м приняла участие этническая казашка Ақнар Ардақ. Она преодолела дистанцию за 4:12.280.
Напомним, сегодня казахстанские «летающие лыжники» прошли квалификацию на Олимпиаде в Пекине.
Фото: Getty Images
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