Голландец погиб на Чарыне при попытке снять селфи

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Гражданин Королевства Нидерланды скончался, сорвавшись со скалы в Чарынском каньоне, при попытке снять селфи, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«18 сентября 2019 года в Алматинской области на территории ГНПП «Чарынский каньон» произошел несчастный случай, предварительно при проведении фотосъемки, упал с обрыва (высотой около 10 метров) и скончался на месте гражданин Королевства Нидерланды, 1945 года рождения, который находился в составе туристической группы. Состав группы 21 человек, все иностранные граждане. Туристическая группа направлялась на Кольсайские озера на 3-х автобусах, одной из туристических компании города Алматы», - сообщили в областном ДЧС.

Вместе с тем, в ДЧС области дали 11 советов как обезопасить себя в туристических поездках:

1. Перед выходом на туристический маршрут, необходимо:

- сообщать родным или друзьям о своем направлении и планируемой длительности пребывания;

- в обязательном порядке заблаговременно зарегистрироваться в поисково-спасательном подразделении ДЧС Алматинской области, уведомить сотрудников Департамента по следующим электронным адресам - edds_dchs_almob@emer.kz , od_dchs_almob@emer.kz , дежурного оперативно-спасательного отряда ДЧС Алматинской области по телефонам - 8(7282) 305570, 112;

- указать контактные телефоны и схему маршрута;

- сообщить даты отбытия и прибытия и др. необходимую информацию.

2. Для первого похода по незнакомому маршруту желательно найти в попутчики того, кто уже по нему ходил, или постараться заранее найти об этом маршруте информацию. Никогда не ходите в горы по незнакомому маршруту без проводника. В горах можно заблудиться, набрести на опасное дикое животное, упасть в обрыв. Зимой в горах могут случиться снежные лавины, летом - обвалы камней.

3. Перед началом движения следует тщательно оценить возможные опасности, учитывая погодные условия и вероятность препятствий. При ухудшении погоды спускайтесь вниз, а не поднимайтесь вверх.

4. Если вы путешествуете в группе или компании друзей – лучше держаться вместе. Обязательно иметь при себе медицинскую аптечку с необходимым запасом лекарственных препаратов. Темп движения определяется по слабейшему в группе.

5. Не следует совершать переходы при плохой видимости (туман) или в темное время суток. Выясните прогноз погоды перед выходом на маршрут.

6. Если Вы берете с собой в горы детей, помните об ответственности за них, не оставляйте их без присмотра и внимания.

7. Имейте с собой достаточный запас воды. Возьмите с собой ориентиры на местности (компас).

8. Не забирайтесь на крутые склоны в целях исключения травматизма.

9. Не допускайте перегрева, переохлаждения организма.

10. На горных маршрутах внимательно следите за дорогой и смотрите под ноги, особенно после дождя.

11. Если вы отправляетесь на несколько дней, то запишите в свои мобильные телефоны номер ДЧС Алматинской области - 112, который работает в круглосуточном режиме.

Запомнив эти простые правила поведения, вы сможете избежать возникновения чрезвычайных ситуаций, а туристические путешествия по маршрутам Алматинской области принесут вам удовольствие и много впечатлений.