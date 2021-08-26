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Голкипер сборной Казахстана попал в рейтинг ТОП лучших сейвов
26 Августа 2021 02:26
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На странице Euro-2020 в сети Instagram представлена подборка наиболее впечатляющих сейвов от голкиперов национальных европейских команд. В рейтинг попал и голкипер сборной Казахстана Дмитрий Непогодов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Sports.kz.
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Примечательно, что одно из мест за лучшее спасение ворот занял голкипер сборной Казахстана Дмитрий Непогодов, которое он совершил в выездном матче с Кипром (1:1).
Так же в рейтинге представлены: легенда немецкого футбола Мануэль Нойер, испанец Давид Де Хеа, украинский страж ворот Андрей Пятов.
Напомним, что уже первого сентября сборная Казахстана продолжит матчи квалификации к ЧМ-2022 и сыграет с Украиной. Первая встреча завершилась со счетом 1:1.
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