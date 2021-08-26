Голкипер сборной Казахстана попал в рейтинг ТОП лучших сейвов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На странице Euro-2020 в сети Instagram представлена подборка наиболее впечатляющих сейвов от голкиперов национальных европейских команд. В рейтинг попал и голкипер сборной Казахстана Дмитрий Непогодов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Sports.kz.

Примечательно, что одно из мест за лучшее спасение ворот занял голкипер сборной Казахстана Дмитрий Непогодов, которое он совершил в выездном матче с Кипром (1:1).





Так же в рейтинге представлены: легенда немецкого футбола Мануэль Нойер, испанец Давид Де Хеа, украинский страж ворот Андрей Пятов.

Напомним, что уже первого сентября сборная Казахстана продолжит матчи квалификации к ЧМ-2022 и сыграет с Украиной. Первая встреча завершилась со счетом 1:1.