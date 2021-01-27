Голкипер сборной Казахстана по мини-футболу в пятый раз стал лучшим вратарем мира

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Голкипер АФК «Кайрат» и национальной сборной Казахстана Игита в седьмой раз был номинирован на звание лучшего вратаря мира «Futsalplanet Awards 2020», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Sports.kz.

В рекордный пятый раз в своей карьере Игита удостоился звания «Лучший вратарь мира» по версии FutsalPlanet.

Леонардо де Мело Виейра Лейте, более известный как Игита — бразильский и казахстанский игрок в мини-футбол, вратарь клуба «Кайрат», игрок сборной Казахстана. Лучший вратарь мира 2015, 2016, 2018 годов по версии Futsal Planet Awards. Начал играть в пять лет, подражая отцу-вратарю.

Выступал за футзальные команды футбольных клубов «Васко да Гама», «Фламенго», «Флуминенсе» из Рио-де-Жанейро. До 18 лет играл параллельно в футбол и в мини-футбол, но в большом футболе предпочитали высоких вратарей и Леонардо ушёл в футзал. Получил прозвище Игита, так как любит играть, выходя за пределы штрафной, как и его знаменитый колумбийский коллега Рене Игита.

Напомним, казахстанский голкипер Игита удостоился мирового признания и установил планетарный рекорд.