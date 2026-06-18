Гол на 95-й минуте принес Гане победу над Панамой на ЧМ-2026

Сборная Ганы одержала победу над Панамой в матче первого тура группового этапа чемпионата мира по футболу 2026 года, передает Kazinform со ссылкой на FIFA.

Встреча группы L, прошедшая в Торонто, завершилась со счетом 1:0 в пользу африканской команды.

Единственный мяч был забит уже в компенсированное ко второму тайму время. На 95-й минуте отличился Калеб Йиренки, которому ассистировал вышедший на замену Брэндон Томас-Асанте.

На протяжении большей части матча команды не смогли реализовать созданные моменты. В первом тайме опаснее выглядела сборная Панамы, вратарь Ганы Бенджамин Асаре несколько раз выручил свою команду.

После перерыва панамцы продолжили создавать давление у ворот соперника, но открыть счет так и не смогли. Во второй половине встречи главный тренер Ганы Карлуш Кейруш провел ряд замен, усилив атакующую линию.

Развязка наступила в самой концовке. Томас-Асанте прорвался по левому флангу и выполнил передачу в штрафную площадь, где Йиренки отправил мяч в сетку, принеся своей сборной победу и три очка.

Для Калеба Йиренки этот гол стал первым в составе национальной команды.

Ранее сборная Англии успешно начала выступление на ЧМ-2026, одержав победу над Хорватией со счетом 4:2.