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Гол капитана сборной Казахстана признали лучшим в УЕФА

Редактор:  
Махаббат Сыздыкова
1 Апреля 2023, 09:44
Гол капитана сборной Казахстана признали лучшим в УЕФА Фото: kff.kz

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - УЕФА признал гол капитана сборной Казахстана Асхата Тагыбергена лучшим во втором туре отборочного турнира Евро-2024, передает МИА «Казинформ».

На официальном аккаунте чемпионата Европы-2024 в социальных сетях опубликована подборка лучших голов. Гол Тагыбергена в матче против Дании был выбран лучшим.

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Публикация от UEFA EURO 2024 (@euro2024)

Ранее УЕФА отреагировал на гол Асхата Тагыбергена в ворота сборной Дании.

«Бросьте свои дела и полюбуйтесь этим голом», - подписано видео с голом казахстанца на официальном аккаунте организации.

Напомним, гол Тагыбергена помог Казахстану сравнять счет в матче с Данией: полузащитник «Ордабасы» переиграл голкипера Каспера Шмейхеля дальним ударом с 30-ти метров.

Фото: instagram.com/basniksport


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