Годы неуверенности и страха позади: женщина 30 лет жила без документов в Караганде

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Сотрудники департамента полиции Карагандинской области в преддверии национального праздника Наурыз организовали множество акций, добрых дел, оказывая помощь всем, кто в ней нуждается, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Наурыз – праздник обновления, единения народа, поэтому людям необходимо сплотиться, протянуть руку помощи ближнему, нуждающемуся. В рамках благотворительной акции «Добрых дел» карагандинские полицейские раздали продуктовые корзины, детские игрушки, школьные принадлежности, подарки одиноко проживающим пенсионерам, пожилым людям, многодетным, малообеспеченным и семьям, воспитывающим детей с инвалидностью, помогали горожанам очищать их дворы от снега и т.п. Все мероприятия проводились со строгим соблюдением всех саннорм и требований.

Одним из добрых дел было вручение удостоверения личности 71 летней жительнице г.Караганды Пиняевой Вере Николаевне, которая 30 лет проживала без документов. По словам пенсионерки, ее жизнь сложилась так, что она родилась в России, из-за материальных трудностей долгое время не могла оформить удостоверение личности, жила по старому паспорту. До 1992 года работала официально на различных предприятиях, затем перебивалась случайными заработками, так как не было документов. Потому что потеряла свидетельство о рождении, которое нужно было восстанавливать в России. Но когда она обратилась в миграционную службу Михайловского отдела полиции УП города Караганды, к ней отнеслись с большим пониманием и вручили долгожданный документ.

«Когда мне вручили справку о том, что я могу получать удостоверение, я не могла поверить, плакала от счастья. Теперь я имею удостоверение личности, являюсь полноправной гражданкой Республики Казахстан! Это огромное счастье, годы неуверенности и страха позади!» - говорит пенсионерка Вера Николаевна.

По словам начальника ДП Карагандинской области полковника полиции Файзуллина Е.Ж., эти добрые дела найдут продолжение во всех территориальных подразделениях области.

«Рад, что наши сотрудники проявляют активность и оказывают помощь всем, кто в ней нуждается: убрать снег, купить продукты, дарить игрушки детям, чтобы показать людям, что они не одни в своей беде, а являются частью сплоченного и единого общества», - отметил Е.Файзуллин.



