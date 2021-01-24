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Годовщину образования инженерных войск отметили в ВКО

Автор:  
Руслан Шакабаев
24 Января 2021, 17:32
Годовщину образования инженерных войск отметили в ВКО

СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ — В доме офицеров Семейского гарнизона прошло торжественное мероприятие в рамках празднования годовщины со дня образования инженерных войск, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Семейского гарнизона.

В ведомстве пояснили, что мероприятие организовано коллективом художественной самодеятельности воинской части 54770 и воспитанниками военно-патриотического клуба «Намыс» с соблюдением санитарно-эпидемиологических норм.

Почетными гостями стали ветераны инженерных войск, руководство управления командующего войсками регионального командования «Восток», личный состав подразделений инженерного обеспечения воинских частей Семейского гарнизона и родители воспитанников военно-патриотического клуба.

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«Инженерные войска в военное время обеспечивают продвижение войск, прокладывают пути, восстанавливают и строят дороги и мосты, оборудуют переправы через водные преграды, проделывают проходы в заграждениях противника, производят разминирование. Ни одна боевая задача не может быть качественно решена без инженерного обеспечения», - подчеркнул в своем выступлении командир части подполковник Аралбек Танатов.

В ходе мероприятия были награждены офицеры и сержанты, отличившиеся при выполнении воинского долга, отдельным военнослужащим были присвоены очередные воинские звания.

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