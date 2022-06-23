23 Июня 2022 11:38

Годовой выпуск продукции МСБ превысил 2 трлн тенге в Карагандинской области

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – За пять месяцев этого года в Карагандинской области на 7,1% увеличилось количество занятых в малом и среднем бизнесе. Годовой выпуск продукции МСБ превысил 2 трлн тенге, передает корреспондент МИА «Казинформ».

О перспективах развития этого сектора на брифинге в СЦК проинформировал аким Карагандинской области Женис Касымбек. По его словам, стоит задача увеличить объемы производства МСБ на 10%.

Что касается рабочих мест, то в малом и среднем бизнесе занято почти 40% жителей области. Также запланированы 9 национальных проектов, которые позволят трудоустроить более 15 тыс. человек.

«На сегодняшний день уже создано 5700 рабочих мест, из них 1800 постоянных. Безработица сохраняется на отметке 4,6%, что на 0,3% ниже среднего республиканского уровня. Предпринимаемые меры позволят сохранить этот показатель», – сообщил глава региона.