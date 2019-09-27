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вчера 23:45
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вчера 22:17
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вчера 20:28
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вчера 17:00
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Годовой рост расходов госбюджета на социальную помощь составил рекордные 28%
АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В Казахстане годовой рост расходов государственного бюджета на социальную помощь составил рекордные 28%, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на Ranking.
Вместе с ростом затрат Нацфонда значительно увеличились расходы государственного бюджета. За январь–август 2019-го прирост составил 17,6% за год, до 8,4 трлн тенге. Для сравнения: по итогам аналогичного периода годом ранее затраты госбюджета составляли 7,1 трлн тенге, при снижении на 16%.
Больше всего средств было направлено на социальную помощь и социальное обеспечение: сразу 27,3% от общей суммы затрат (годом ранее — 25,1%). Немалая часть также направляется в сферы образования (1,5 трлн тенге, или 17,6% от общей суммы) и здравоохранения (9,4%, или 787,4 млрд тенге).
В пятерку приоритетных направлений по затратам госбюджета вошли также обслуживание долга (6,4%, или 538,3 млрд тенге) и транспорт и коммуникации (6,2%, или 521 млрд тенге).
Основной причиной роста затрат госбюджета является увеличение расходов на социальную помощь и социальное обеспечение. За январь–август текущего года затраты, направленные на соцпомощь, составили 2,3 трлн тенге — на 28% больше, чем за аналогичный период прошлого года (1,8 трлн тенге). Это максимальный рост в аналогичном периоде за все время.
При этом с сентября текущего года изменены правила назначения и выплаты государственной адресной социальной помощи (АСП). По состоянию на 15 августа текущего года адресной социальной помощью охвачено 1,8 млн казахстанцев.
Наибольшее количество получателей пособия проживает в Туркестанской области (498,7 тыс. человек), Алматинской области (225,4 тыс. человек) и в Шымкенте (216,3 тыс. человек).
На 1 августа АСП выплачено на сумму 103 млрд тенге. Средний размер выплаты на одну семью составил 86 тыс. тенге в месяц.
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