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Годовой рост цен на продукты ускорился - Нацбанк

9 Июня 2020 10:28
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Годовой рост цен на продукты ускорился - Нацбанк

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Годовая инфляция в мае составила 6,7%, сложившись выше целевого коридора 4-6% на 2020 год. Об этом заявил глава Нацбанка, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Годовой рост цен на продовольственные товары ускорился до 10,7%, что является максимальным значением с октября 2016 года, и продолжает вносить основной вклад в инфляцию. Месячный рост остается высоким, однако замедлился до 1,2% после пиковых значений в марте-апреле на фоне стабилизации темпов роста цен на отдельные продукты питания: на мясо и мясопродукты замедление до 1,3%, на крупы – до 2%», - сообщил председатель Национального банка РК Ерболат Досаев на заседании Правительства.

Годовой рост цен на непродовольственные товары замедлился до 5,3% при продолжающемся снижении цен на ГСМ.

«Годовая инфляция платных услуг снизилась за месяц с 3,5% до 3% из-за временного снижения тарифов на регулируемые коммунальные услуги в условиях чрезвычайного положения. В мае тарифы снизились на 3%, в годовом выражении – на 1,9%», - отметил глава Нацбанка.

По оценкам Нацбанка, годовая инфляция в этом году будет складываться выше целевого коридора 4-6% и, согласно базовому сценарию, предусматривающему 35-40 долларов за баррель нефти марки Brent, составит 8-8,5%. В 2021 году по мере исчерпания эффекта переноса обменного курса на внутренние цены и стабилизации ситуации во внутренней экономике годовая инфляция будет постепенно замедляться к верхней границе целевого коридора. На этом фоне Национальный банк 8 июня текущего года сохранил базовую ставку на уровне 9,5%.




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Ключевые слова: Правительство РК, Нацбанк Казахстана, Цены и тарифы,
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Акбота Кузекбай

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