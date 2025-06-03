Годовая инфляция в Казахстане в мае составила 11,3%: как изменились цены

Инфляция в Казахстане в мае 2025 года за год составила 11,3%, за месяц – 0,9%. Для сравнения: в апреле 2025 года годовая инфляция составила 10,7%, за месяц - 1,2%.

Цены на платные услуги за год выросли на 16% (в апреле 2025г. – 15,7%), продовольственные товары – на 9,6% (в апреле 2025г. – 8,5%), непродовольственные товары – на 9% (в апреле 2025г. – 8,9%).

По сравнению с маем прошлого года тарифы на холодную воду повысились на 97,6%, водоотведение – на 25,1%, отопление центральное – на 19,2%, газ, транспортируемый по распределительным сетям – на 15%, горячую воду – на 14,5%, электроэнергию – на 11,2%, оплату за содержание жилья – на 10,7%.

Цены на услуги организации комплексного отдыха увеличились на 62,3%, связи – на 15,8%, парикмахерских и заведений личного обслуживания – на 14,6%, санаториев – на 14,4%, услуги по техническому обслуживанию и ремонту личных автотранспортных средств – на 13,5%, общественного питания – на 12,5%, услуги здравоохранения – на 12,3%, в области отдыха и спортивных мероприятий – на 11%. Проезд железнодорожным пассажирским транспортом подорожал на 26,5%, городским автобусом – на 11,1%, воздушным пассажирским транспортом – на 10,5%, в такси – на 10%. Оплата за аренду жилья повысилась на 13,6%.

Повышение цен отмечено на лук репчатый на 76,3%, капусту – на 67,5%, картофель – на 66,9%, масло подсолнечное – на 23,8%, минеральную и питьевую воду – на 16,7%, говядину – на 15,3%, баранину – на 14,3%, кондитерские изделия – на 13,9%, прохладительные напитки – на 12,5%, масло сливочное – на 12,3%, рыбу и морепродукты, алкогольные напитки и табачные изделия – по 11,9%, изделия из мяса – на 11,7%, фруктовые и овощные соки – на 10,6%. Снижение же цен наблюдалось на крупу гречневую на 12%, рис – на 8,3%.

Уровень цен на ювелирные изделия и часы вырос на 33,5%, легковые автомобили новые – на 24,9%, крупные электробытовые приборы – на 20,4%, аудиовизуальное оборудование – на 20,2%, ковры и другие покрытия для пола – на 13,5%, одежду и обувь – на 10,9%, мебель и предметы домашнего обихода – на 10,3%. Сжиженный газ в баллонах подорожал на 23,1%, дрова – на 14,6%.

В региональном разрезе в мае 2025 года уровень инфляции, превышающий среднереспубликанский, сложился в пяти регионах, из них наибольший – в г.Алматы (13%), г.Астана (12,8%), Карагандинской (12,7%) области.