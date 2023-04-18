Годовая инфляция замедлилась в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В марте 2023 года годовая инфляция в стране замедлилась, составив 18,1% (в феврале - 21,3%). В разрезе регионов инфляция замедлилась во всех областях страны, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Наибольшие значения годовой инфляции зафиксированы в Мангистауской области, Астане и Северо-Казахстанской области.

Цены на продовольственные товары в марте замедлились до 20,5% г/г (в феврале – 26,2%). Максимальный рост цен на товары данной группы сложился в Мангистауской области (26,8%), а минимальный – в Алматы (18,7%).

Темпы роста цен на непродовольственные товары замедлились до 18,1% г/г. Максимальное значение зафиксировано в г. Астана (28,7%), минимальное – в Алматинской области (13,6%).

Цены на платные услуги в марте замедлились до 14,4% г/г (в феврале – 15,0%), при этом значительно выше общереспубликанского уровня цены выросли в Акмолинской, Мангистауской и Улытауской областях (по 17,8%), значительно ниже – в Астане (11,0%).

В марте 2023 года рост месячной инфляции в стране составил 0,9%, что выше исторической средней.