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Годовая инфляция замедлилась в Казахстане

18 Апреля 2023, 17:43
Годовая инфляция замедлилась в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В марте 2023 года годовая инфляция в стране замедлилась, составив 18,1% (в феврале - 21,3%). В разрезе регионов инфляция замедлилась во всех областях страны, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Наибольшие значения годовой инфляции зафиксированы в Мангистауской области, Астане и Северо-Казахстанской области.

Цены на продовольственные товары в марте замедлились до 20,5% г/г (в феврале – 26,2%). Максимальный рост цен на товары данной группы сложился в Мангистауской области (26,8%), а минимальный – в Алматы (18,7%).

Темпы роста цен на непродовольственные товары замедлились до 18,1% г/г. Максимальное значение зафиксировано в г. Астана (28,7%), минимальное – в Алматинской области (13,6%).

Цены на платные услуги в марте замедлились до 14,4% г/г (в феврале – 15,0%), при этом значительно выше общереспубликанского уровня цены выросли в Акмолинской, Мангистауской и Улытауской областях (по 17,8%), значительно ниже – в Астане (11,0%).

В марте 2023 года рост месячной инфляции в стране составил 0,9%, что выше исторической средней.


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