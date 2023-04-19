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Годовая инфляция замедлилась в Казахстане до 18%

Автор:  
Азамат Сыздыкбаев
19 Апреля 2023, 10:35
Годовая инфляция замедлилась в Казахстане до 18%

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В Казахстане отмечается замедление темпов роста инфляции за счет реализации совместных мер Правительства и Национального банка. Об этом сообщил Премьер-Министр РК Алихан Смаилов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Стабилизация цен является одной из важнейших задач Правительства и местных исполнительных органов. Совместно с Нацбанком реализуется комплекс мер по контролю и снижению инфляции», - сказал Алихан Смаилов на совещании по вопросам социально-экономического развития страны с участием Главы государства.

В результате по итогам марта годовая инфляция в республике замедлилась до 18,1%.

За последние четыре недели по социально-значимым продуктам питания инфляция не зарегистрирована.

«В текущем году перед нами стоит задача снизить инфляцию в 2 раза», — добавил Премьер-Министр.

Ранее Глава государства открыл совещание по вопросам социально-экономического развития страны.

В мероприятии принимают участие Премьер-Министр, спикеры обеих палат Парламента, руководители государственных органов, подотчетных Президенту, члены Правительства, акимы городов Астаны, Алматы, Шымкента, областей и районов, руководители парламентских фракций и комитетов Сената и Мажилиса, председатели областных и районных маслихатов.


Правительство РК   Премьер-министр РК   Экономика   Алихан Смаилов   Инфляция  
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