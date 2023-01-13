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Годовая инфляция в Казахстане составила 20,3%

13 Января 2023, 15:16
Годовая инфляция в Казахстане составила 20,3%

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Инфляционные ожидания продолжают ускоряться, сообщил председатель Национального банка Галымжан Пирматов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Инфляция формируется по прогнозной траектории. Месячный рост потребительских цен продолжил замедление и в декабре прошлого года составил 1,2%. Напомню, что в сентябре инфляция составляла 1,8%, в октябре – 1,6%, в ноябре – 1,4%. Однако, несмотря на такое снижение, она все еще остается высокой, превышая среднегодовые значения. В декабре 2022 года годовая инфляция составила 20,3%», - сообщил Галымжан Пирматов в ходе брифинга в Нацбанке.

Как пояснил председатель Нацбанка, наибольший рост продолжают демонстрировать цены продовольственных и непродовольственных товаров. Инфляция платных услуг осталась неизменной на фоне снижения стоимости арендной платы за благоустроенное жилье и подавленного роста регулируемых цен.

«Одним из наших основных опасений является то, что устойчивая часть инфляции по-прежнему остается высокой. Это свидетельствует о сохранении проинфляционной среды. Так, годовой показатель сезонно-очищенной базовой инфляции на конец 2022 года составил 22,2%. Инфляционные ожидания продолжили ускоряться. В декабре их значение обновило максимум с момента ведения опроса. Медианная оценка ожидаемой инфляции составила 21,3%», - заявил Г. Пирматов.

По данным опросов, как отметил глава Нацбанка, основными факторами отмечаются рост цен на продукты питания, внешние события и цены на топливо. Высокие инфляционные ожидания могут стать фактором более медленного снижения инфляции в будущем.

Ранее сообщалось, что Нацбанком принято решение сохранить базовую ставку с 16 января 2023 года на уровне 16,75%.


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