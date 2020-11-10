Годовая инфляция в Казахстане повысилась до 7,1%

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В октябре годовая инфляция повысилась до 7,1% с 7% месяцем ранее. Об этом сообщили в Национальном банке РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Годовой рост цен на продовольственные товары незначительно замедлился с 10,8% до 10,7% при росте цен на непродовольственные товары с 5,5% до 5,6% и платные услуги – с 3,6% до 3,7%. Незначительное ускорение инфляции наблюдается на фоне удорожания товаров краткосрочного пользования и возобновления роста тарифов на коммунальные услуги», - сообщил председатель Национального банка РК Ерболат Досаев в ходе заседания Правительства.

По словам Е. Досаева, на фоне повышенной неопределенности как на внутреннем, так и на внешних рынках 26 октября базовая ставка была сохранена на уровне 9% с процентным коридором +/-1,5 п.п.

Напомним, казахстанский тенге за октябрь ослаб на 0,2% с 431,81 до 432,66 тенге за доллар. Обменный курс по итогам торгов на бирже 9 ноября текущего года составил 431,17 тенге за доллар США.



