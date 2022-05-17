17 Мая 2022 18:13

Годовая инфляция в Казахстане повысилась до 13,2%

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В апреле 2022 года месячный рост потребительских цен составил 2 %, годовая инфляция ускорилась до 13,2 %. Продолжается ускорение роста цен по всем компонентам инфляции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Нацбанка РК.

Потребительские цены по итогам апреля 2022 года увеличились на 2 %, что является самым высоким показателем для данного месяца с 2000 года, годовой рост цен ускорился до 13,2 % (в марте 2022 года – 12 %).

Продовольственная инфляция в апреле 2022 года ускорилась в годовом выражении до 17,9 % (в марте 2022 года – 15,4 %). Отмечается рост цен на хлебобулочные изделия и крупы, который продолжается с ноября 2021 года на фоне сокращения запасов у производителей продуктов мукомольно-крупяной промышленности и роста мировых цен. В апреле также ускорился рост цен на мясо и молочные продукты в результате роста цен

производителей. После значительного роста цен на сахар в марте, в апреле текущего года наблюдался остаточный рост цен на фоне сохраняющегося повышенного спроса и снижения производства. Продолжился рост цен на плодоовощную продукцию.

Годовые темпы роста цен на непродовольственные товары в апреле т.г. ускорились до 11,1 % (в марте 2022 года – 10,9 %). Ускорился рост цен на медикаменты, одежду и обувь в результате повышения импортных цен. Вместе с тем, наблюдался более высокий рост цен на стройматериалы и товары личного пользования.

Инфляция платных услуг в апреле 2022 года ускорилась до 8,9 % (в марте 2022 года – 8,3 %). Продолжился рост цен на аренду благоустроенного жилья за счет высокого спроса и удорожания стоимости жилья. Кроме того, в апреле выросли цены на парикмахерские и амбулаторные услуги, а также услуги ресторанов и гостиниц. В условиях нормализации эпидемиологической обстановки в апреле резко увеличились цены на услуги воздушного пассажирского транспорта.

Замедление роста цен производителей обрабатывающей промышленности и более высокий рост цен в сельском хозяйстве.

Годовой рост цен производителей в обрабатывающей промышленности замедлился до 21,6 % (в марте 2022 года – 23,3 %). Среди продуктов питания было зафиксировано существенное ускорение роста цен производителей на хлебобулочные и макаронные изделия, мукомольно-крупяные и молочные продукты на фоне низкого урожая пшеницы в 2021 году и удорожания кормовых культур.

В сельском хозяйстве годовой рост цен ускорился до 18,5 % (в марте 2022 года – 17 %). В растениеводстве наблюдалось ускорение роста цен на зерновые и кормовые культуры, овощи и бахчевые. В продукции животноводства замедлился рост цен на скот и птицу в живом весе, при этом снижение цен на яйца стало более умеренным, ускорился рост цен на сырое молоко.