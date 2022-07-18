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Годовая инфляция в июне ускорилась и составила 14,5% в Казахстане
18 Июля 2022 18:37

Годовая инфляция в июне ускорилась и составила 14,5% в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В июне 2022 года годовая инфляция в стране ускорилась, составив 14,5% (в мае – 14,0%). Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Национального банка РК.

В разрезе регионов годовая инфляция ускорилась в 16 регионах, замедлилась в одной области.

Наибольшее ускорение зафиксировано в Мангистауской и Акмолинской областях.

«Темпы роста цен на продовольственные товары в июне увеличились до 19,2% (в мае – 19,0%) в годовом выражении. Максимальный рост цен на товары данной группы сложился в Мангистауской области (23,6%). Темпы роста цен на непродовольственные товары ускорились до 13,2% (в мае – 11,9%) в годовом выражении. Максимальное значение зафиксировано в г. Нур-Султане (16,4%), а минимальное – в г. Шымкенте (10,8%). Цены на платные услуги в июне повысились на 9,2% (в мае – 9,1%) в годовом выражении. При этом значительно выше общереспубликанского уровня цены выросли в Туркестанской области (11,4%), ниже – в Атырауской области (6,0%)», - сообщил начальник управления мониторинга реального сектора департамента денежно-кредитной политики НБ РК Игорь Осипов.

В июне 2022 года месячная инфляция в стране составила 1,6%, что значительно выше среднего значения июньской инфляции за последние 5 лет. Во всех регионах цены в июне текущего года выросли выше среднеисторической нормы.


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