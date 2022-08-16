16 Августа 2022 18:00

Годовая инфляция в июле ускорилась и составила 15% в РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В июле 2022 года годовая инфляция в стране ускорилась, составив 15,0% (в июне – 14,5%), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Национального банка РК.

В разрезе регионов годовая инфляция ускорилась в 16 регионах, замедлилась в 3 областях и в 1 регионе изменения отсутствовали. Наибольшее ускорение зафиксировано в Атырауской области (с 14,1% в июне до 16,0% в июле).

«Темпы роста цен на продовольственные товары в июле увеличились до 19,7% г/г (в июне – 19,2%). Максимальный рост цен на товары данной группы сложился в Мангистауской области (24,0%). Темпы роста цен на непродовольственные товары ускорились до 14,2% г/г (в июне – 13,2%). Максимальное значение зафиксировано в г. Нур-Султан и Улытауской области (по 18,5%), а минимальное – в г. Алматы (12,3%). Цены на платные услуги в июле сохранили значение на уровне 9,2% г/г, при этом значительно выше общереспубликанского уровня цены выросли в Туркестанской области (11,4%), значительно ниже – в Актюбинской и Жамбылской областях (по 6,7%)», - сообщил начальник управления мониторинга реального сектора департамента денежно-кредитной политики НБ РК Игорь Осипов.

В июле 2022 года месячная инфляция в стране составила 1,1%, что значительно выше среднего показателя июльской инфляции за последние 5 лет (за 2017-2021 годы – 0,3%).

Во всех регионах цены в июле 2022 года выросли выше среднеисторической нормы. Наибольшее ускорение месячной инфляции отмечено в Атырауской области (2,1%).