17 Октября 2022, 11:55

Годовая инфляция ускорилась в сентябре в 20 регионах страны - Нацбанк РК

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Инфляционные тенденции в регионах РК в сентябре 2022 года прокомментировал начальник управления мониторинга реального сектора ДДКП Нацбанка РК Игорь Осипов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Национального банка Республики Казахстан.

В сентябре 2022 года годовая инфляция в стране ускорилась, составив 17,7 % (в августе – 16,1 %). В разрезе регионов годовая инфляция ускорилась в 20 регионах.

Наибольшее ускорение зафиксировано в Астане (с 17,3 % в августе до 20,0 % в сентябре).

Темпы роста цен на продовольственные товары в сентябре увеличились до 22,2 % г/г (в августе – 20,8 %). Максимальный рост цен на товары данной группы сложился в Мангистауской области (29,7 %).

Темпы роста цен на непродовольственные товары ускорились до 17,0 % г/г (в августе – 15,5 %). Максимальное значение зафиксировано в Астане (26,3 %), минимальное – в Алматы (13,8 %).

Цены на платные услуги в сентябре повысились на 12,3 % г/г, при этом значительно выше общереспубликанского уровня цены выросли в Улытауской области (16,5 %), значительно ниже – в Актюбинской области (8,2 %).

В сентябре 2022 года месячная инфляция в стране составила 1,8 %, что значительно выше среднего значения сентябрьской инфляции за последние пять лет (за 2017-2021 годы – 0,3 %).

Во всех регионах цены в сентябре 2022 года выросли выше среднеисторической нормы. Наибольшее значение месячной инфляции отмечено в Астане (2,8 %).

Фото: nationalbank.kz