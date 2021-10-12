Годовая инфляция ускорилась в 13 из 17 регионов - Нацбанк РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В сентябре текущего года годовая инфляция ускорилась в 13 из 17 регионов. Об этом сообщил председатель Национального банка РК Ерболат Досаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Для стабилизации немонетарных факторов в сентябре текущего года. Правительством совместно с акимами начата реализация Комплекса мер антиинфляционного реагирования.

«В результате накопленный рост цен на социально значимые продовольственные товары снизился с максимума 10,4% в августе до 9,6% по итогам сентября текущего года. Однако, по итогам первой недели октября цены продолжили рост, составив 9,9% с начала текущего года. Основной вклад в удорожание социально значимых продовольственных товаров внесло удорожание яиц, мяса кур, капусты, сахара и говядины», - сообщил в ходе заседания Правительства Ерболат Досаев.

По данным Нацбанка, в сентябре рост цен на дизельное топливо составил 3,8%, а в отдельных областях превысил 10%. Несмотря на рост производства, а также приостановление экспорта, наблюдается дефицит дизельного топлива, который усиливает инфляционное давление и косвенно затрагивает остальные товары.

«За прошедший месяц годовая инфляция ускорилась в 13 из 17 регионов. При этом, в 6 областях она превышает 9%. По мнению Национального банка, стабилизация цен на региональных рынках и недопущение дефицита товаров являются ключевыми факторами для «обуздания» инфляции в текущем году», - подчеркнул Ерболат Досаев.