Годовая инфляция сложилась на уровне 8,7% - Нацбанк РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - О ситуации на финансовом рынке в августе 2021 года, рассказали в Национальном банке РК, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу финрегулятора.

По данным Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан, в августе 2021 года инфляция составила 0,5% (в августе 2020 года – 0,1%).

Годовая инфляция сложилась на уровне 8,7% (в декабре 2020 года – 7,5%). В структуре инфляции цены на продовольственные товары в годовом выражении повысились на 11,4%, непродовольственные товары – на 7,3%, платные услуги – на 6,6%.

В августе 2021 года количественная оценка ожидаемой через год инфляции по результатам опроса населения составила 8,8%.

При этом объем кредитования банками экономики на конец августа 2021 года составил 16 456,5 млрд тенге, увеличившись за месяц на 2,7% (в годовом выражении рост составил 15,9%). Объем кредитов юридическим лицам за месяц увеличился на 1,0%, до 7 221,5 млрд тенге, физическим лицам – на 4,2%, до 9 235,0 млрд тенге.

Объем кредитов в национальной валюте за месяц увеличился на 3,2%, до 14 560,6 млрд тенге. В их структуре кредиты юридическим лицам выросли на 1,6%, физическим лицам – на 4,2%. Объем кредитов в иностранной валюте уменьшился на 0,7%, до 1 895,8 млрд тенге. В их структуре кредиты юридическим лицам снизились на 0,6%, физическим лицам – на 5,4%. Удельный вес кредитов в тенге на конец августа 2021 года составил 88,5% (в декабре 2020 года – 87,0%).

Объем долгосрочных кредитов за месяц увеличился на 3,1%, до 14 167,7 млрд тенге, объем краткосрочных кредитов – на 0,4%, до 2 288,7 млрд тенге.

Кредитование субъектов малого предпринимательства за август 2021 года увеличилось на 2,0%, до 2 894,1 млрд тенге (40,1% от общего объема кредитов корпоративного сектора).

В отраслевой разбивке корпоративного сектора наиболее значительная сумма кредитов банков экономике приходится на такие отрасли, как промышленность (доля в общем объеме корпоративного сектора – 32,1%), торговля (21,1%), строительство (7,4%) и транспорт (5,6%).

В августе 2021 года средневзвешенная ставка вознаграждения по кредитам, выданным в национальной валюте небанковским юридическим лицам, составила 11,6% (в августе 2020 года – 11,9%), физическим лицам – 17,2% (17,1%).