Годовая инфляция прекратила рост на фоне замедления продовольственных цен - глава Нацбанка

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Годовая инфляция в Казахстане прекратила рост впервые за последние шесть месяцев. Об этом заявил председатель Национального банка Ерболат Досаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Негативный внешний инфляционный фон усугубляется внутренними дисбалансами на отдельных товарных рынках и ростом доходов по мере восстановления экономики, для нивелирования которых совместно с Правительством принимаются оперативные меры в рамках принятого в сентябре комплекса мер антиинфляционного реагирования.

Совместные усилия дают первые результаты - годовая инфляция прекратила рост впервые за последние 6 месяцев - в октябре. При этом продовольственная инфляция сократилась с 11,5% до 11,3%», - сказал председатель Национального банка РК Ерболат Досаев во время проходящего в онлайн-формате Конгресса финансистов.

Ерболат Досаев напомнил, что в октябре количество регионов с ускорением годовой инфляции снизилось с 13 до 7 (из 17).

«В целом в экономике Казахстана все еще сохраняется устойчиво высокий инфляционный фон. Значительный рост цен на продовольственные товары поддерживает высокие инфляционные ожидания населения, которые в октябре достигли 10,3%», - отметил Е. Досаев.

Он также напомнил, что с учетом значительного нехарактерного роста инфляции в летние месяцы, с июля Национальный Банк начал проведение дезинфляционной денежно-кредитной политики, повысив базовую ставку трижды в совокупности на 75 базисных пунктов с 9,0% до 9,75%.

«По нашему мнению, принятие системных и превентивных мер в целях устранения дисбалансов на товарных рынках в рамках Комплекса мер антиинфляционного реагирования позволят стабилизировать инфляцию у верхней границы целевого коридора 4-6% во второй половине 2022 года», - отметил глава Нацбанка.

«Мы ожидаем, что замедление инфляции произойдет на фоне ослабления внешнего инфляционного давления, постепенного снижения мировых цен на продовольствие и восстановления цепочек поставок в мире», - считает глава Национального банка.

Для устойчивой стабилизации цен в экономике важным является реализация инициативы по повышению скоординированности денежно-кредитной и налогово-бюджетной политики путем законодательного внедрения контрцикличного бюджетного правила до конца 2021 года и начала его применения с 2022 года при формировании республиканского бюджета на 2023-2025 годы.

«Новое правило ограничит темп роста государственных расходов и гарантированного трансферта из Национального фонда на уровне, не превышающем размер поступлений от нефтяного сектора при консервативной цене отсечения, что изолирует деловой цикл от сырьевого и снизит проинфляционное давление в экономике. Возврат к рыночному финансированию экономики с устранением перекосов в ценообразовании на финансовых рынках – один из важных приоритетов для повышения эффективности денежно-кредитной политики», - сказал Ерболат Досаев.

Напомним, сегодня проходит IX Конгресс финансистов Казахстана. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев ранее поприветствовал участников мероприятия, направив свое видеообращение.