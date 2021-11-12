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Годовая инфляция прекратила рост на фоне замедления продовольственных цен - глава Нацбанка

12 Ноября 2021 12:16
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Годовая инфляция прекратила рост на фоне замедления продовольственных цен - глава Нацбанка

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Годовая инфляция в Казахстане прекратила рост впервые за последние шесть месяцев. Об этом заявил председатель Национального банка Ерболат Досаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Негативный внешний инфляционный фон усугубляется внутренними дисбалансами на отдельных товарных рынках и ростом доходов по мере восстановления экономики, для нивелирования которых совместно с Правительством принимаются оперативные меры в рамках принятого в сентябре комплекса мер антиинфляционного реагирования.

Совместные усилия дают первые результаты - годовая инфляция прекратила рост впервые за последние 6 месяцев - в октябре. При этом продовольственная инфляция сократилась с 11,5% до 11,3%», - сказал председатель Национального банка РК Ерболат Досаев во время проходящего в онлайн-формате Конгресса финансистов.

Ерболат Досаев напомнил, что в октябре количество регионов с ускорением годовой инфляции снизилось с 13 до 7 (из 17).

«В целом в экономике Казахстана все еще сохраняется устойчиво высокий инфляционный фон. Значительный рост цен на продовольственные товары поддерживает высокие инфляционные ожидания населения, которые в октябре достигли 10,3%», - отметил Е. Досаев.

Он также напомнил, что с учетом значительного нехарактерного роста инфляции в летние месяцы, с июля Национальный Банк начал проведение дезинфляционной денежно-кредитной политики, повысив базовую ставку трижды в совокупности на 75 базисных пунктов с 9,0% до 9,75%.

«По нашему мнению, принятие системных и превентивных мер в целях устранения дисбалансов на товарных рынках в рамках Комплекса мер антиинфляционного реагирования позволят стабилизировать инфляцию у верхней границы целевого коридора 4-6% во второй половине 2022 года», - отметил глава Нацбанка.

«Мы ожидаем, что замедление инфляции произойдет на фоне ослабления внешнего инфляционного давления, постепенного снижения мировых цен на продовольствие и восстановления цепочек поставок в мире», - считает глава Национального банка.

Для устойчивой стабилизации цен в экономике важным является реализация инициативы по повышению скоординированности денежно-кредитной и налогово-бюджетной политики путем законодательного внедрения контрцикличного бюджетного правила до конца 2021 года и начала его применения с 2022 года при формировании республиканского бюджета на 2023-2025 годы.

«Новое правило ограничит темп роста государственных расходов и гарантированного трансферта из Национального фонда на уровне, не превышающем размер поступлений от нефтяного сектора при консервативной цене отсечения, что изолирует деловой цикл от сырьевого и снизит проинфляционное давление в экономике. Возврат к рыночному финансированию экономики с устранением перекосов в ценообразовании на финансовых рынках – один из важных приоритетов для повышения эффективности денежно-кредитной политики», - сказал Ерболат Досаев.

Напомним, сегодня проходит IX Конгресс финансистов Казахстана. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев ранее поприветствовал участников мероприятия, направив свое видеообращение.

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#Нацбанк Казахстана   #Экономика   #Бюджет   #Финансы   #Ерболат Досаев  
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Автор:

Акбота Кузекбай

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