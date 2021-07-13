Годовалый ребенок выпал из окна в Усть-Каменогорске

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - В Усть-Каменогорске из окна 5 этажа выпал годовалый ребенок, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Semey News.

В пресс-службе ДЧС ВКО сообщили, что трагедия произошла по ул. А.Молдагуловой. Оставшись без присмотра взрослых, малышка 2020 года рождения забралась на подоконник и выпала из окна. Квартира расположена на 5 этаже пятиэтажного дома. Девочка в тяжелом состоянии госпитализирована в больницу.

Сотрудниками УЧС регулярно проводят профилактические работы с родителями, а также через родительские группы детских образовательных центров и через центры территориального управления разосланы памятки и ролики по безопасности детей.

«Помните, что безопасность детей в ваших руках! Никогда не оставляйте детей без присмотра, тем более одних в квартире», - предупредили в УЧС.

В случае возникновения чрезвычайной ситуации звоните в службу спасения по телефону «112».