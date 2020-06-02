Годовалый ребенок выпал из окна в Караганде

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В Караганде из окна квартиры, расположенной на втором этаже выпал годовалый ребенок. Девочку прооперировали, врачи ее состояние оценили как средней тяжести, передает корреспондент МИА «Казинформ».

1 июня в 12:00 часов в Караганде из окна квартиры второго этажа выпала девочка 2019 года рождения, и была госпитализирована в больницу.

«Ребенок 2019 г.р. госпитализирована в отделение челюстно-лицевой хирургии Многопрофильной больницы им. проф. Х.Ж.Макажанова. Открытый перелом нижней челюсти с двух сторон. По поступлению ребенок был прооперирован. На данный момент состояние стабильное. Средней степени тяжести», - сообщили в пресс-службе управления здравоохранения Карагандинской области.

Как сообщили в ДЧС области, с апреля текущего года это уже 9-й случай выпадения детей в Карагандинской области. Ранее такие факты были зарегистрированы в городах Караганды, Балхаш, Темиртау, Жезказган, Шахтинск и в поселке Сарышаган.

Спасатели напоминают об усилении присмотра за детьми и не оставлять их одних в помещениях с открытыми окнами.

Родителям рекомендуют:

- отодвинуть от окон все виды мебели, чтобы ребенок не мог залезть на подоконник.

- не рассчитывать на москитные сетки! Они не предназначены для защиты от падений.

- ставить на окна специальные фиксаторы, которые не позволят ребенку открыть окно более чем на несколько сантиметров.

- если нет возможности установить фиксирующее устройство, открутить ручку окна, используя ее по мере необходимости.

- проводить беседы с детьми об опасности окон.