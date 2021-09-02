Новости
Годовалый ребенок выпал из окна третьего этажа в Экибастузе
2 Сентября 2021 17:31
Поделиться:
ЭКИБАСТУЗ. КАЗИНФОРМ - Малолетний ребенок выпал из окна третьего этажа в Экибастузе, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.
«1 сентября в 16.45 часов в больницу Экибастуза с травмами госпитализирован ребенок 2020 года рождения. Полицией установлено, что малолетний находился с отцом в гостях в поселке Солнечный. Когда отец отвлекся на сотовый телефон, выпустил сына из виду. Тем временем ребенок пошел на балкон, где выглянул в окно и выпал», – сообщили в пресс-службе департамента полиции Павлодарской области.
Стоит отметить, что с начала года на территории Павлодарской области зафиксировано 10 несчастных случаев, когда дети выпали из окон или балконов. Два ребенка погибли.
Поделиться:
Популярное
Оставить комментарий
Читайте также
- В Актобе скончалась пострадавшая при обрушении здания фонда «Даму»
- Трехлетнюю девочку нашли в подъезде в Петропавловске
- Очередной лжетеррорист сорвал занятия в школах Актобе
- Сенаторы перечислят однодневную зарплату в помощь пострадавшим от ЧП в Жамбылской области
- Четыре пожара за сутки ликвидировали в ВКО
- Назначен заместитель акима Павлодарской области
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана
Сотрудники онлайн
Редактор
Сафаргалиева Малика
954-047
Редактор
Индира Марат
954-047