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Годовалый ребенок выпал из окна третьего этажа в Экибастузе

2 Сентября 2021 17:31
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Годовалый ребенок выпал из окна третьего этажа в Экибастузе

ЭКИБАСТУЗ. КАЗИНФОРМ - Малолетний ребенок выпал из окна третьего этажа в Экибастузе, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

«1 сентября в 16.45 часов в больницу Экибастуза с травмами госпитализирован ребенок 2020 года рождения. Полицией установлено, что малолетний находился с отцом в гостях в поселке Солнечный. Когда отец отвлекся на сотовый телефон, выпустил сына из виду. Тем временем ребенок пошел на балкон, где выглянул в окно и выпал», – сообщили в пресс-службе департамента полиции Павлодарской области.

Стоит отметить, что с начала года на территории Павлодарской области зафиксировано 10 несчастных случаев, когда дети выпали из окон или балконов. Два ребенка погибли.



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#Павлодарская область   #Происшествия  
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