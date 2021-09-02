Годовалый ребенок выпал из окна третьего этажа в Экибастузе

ЭКИБАСТУЗ. КАЗИНФОРМ - Малолетний ребенок выпал из окна третьего этажа в Экибастузе, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

«1 сентября в 16.45 часов в больницу Экибастуза с травмами госпитализирован ребенок 2020 года рождения. Полицией установлено, что малолетний находился с отцом в гостях в поселке Солнечный. Когда отец отвлекся на сотовый телефон, выпустил сына из виду. Тем временем ребенок пошел на балкон, где выглянул в окно и выпал», – сообщили в пресс-службе департамента полиции Павлодарской области.

Стоит отметить, что с начала года на территории Павлодарской области зафиксировано 10 несчастных случаев, когда дети выпали из окон или балконов. Два ребенка погибли.



