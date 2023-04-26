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Годовалый ребенок выпал из окна многоэтажки в Костанае

Автор:  
Жанна Мусабаева
26 Апреля 2023, 10:14
Годовалый ребенок выпал из окна многоэтажки в Костанае

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ —Ребенок выпал из окна многоэтажного дома в Костанае и чудом остался жив. Но получил травы, состояние тяжелое, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДЧС области.

Происшествие случилось накануне вечером по улице Чехова в 5-ти этажном жилом доме.

Годовалый мальчик выпал из окна 3-го этажа. Ребенок остался без присмотра взрослых, взобрался на подоконник, где было открыто окно и выпал наружу. Пострадавшего экстренно госпитализировали в реанимацию городской детской больницы. Врачи установили диагноз: закрытая черепно-мозговая травма, состояние тяжелое»,- сообщили в ведомстве.

ДЧС Костанайской области в очередной раз призывает родителей не оставлять без присмотра детей. И рекомендует в целях безопасности установить на окна решетки или блокираторы.


Костанайская область   Происшествия   Костанай   Дети  
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