ПАВЛОДАРСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - Годовалый ребенок утонул в емкости с водой в Павлодарской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

Два несчастных случая зарегистрировано в выходные дни в Павлодарской области. Так, 1 августа в 18:00 часов в селе Пограничник Аксуской сельской зоны годовалый младенец, находясь дома без присмотра родителей, упал в десятилитровую емкость с водой и утонул. Назначена судебно-медицинская экспертиза.

В полиции добавили, что 1 августа в 01:40 часов на реке Усолка обнаружен труп 22-летненго молодого человека, который утонул во время купания. Имеются очевидцы.



