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    10:35, 02 Август 2021 | GMT +6

    Годовалый ребенок утонул в емкости с водой в Павлодарской области

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    ПАВЛОДАРСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - Годовалый ребенок утонул в емкости с водой в Павлодарской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    Два несчастных случая зарегистрировано в выходные дни в Павлодарской области. Так, 1 августа в 18:00 часов в селе Пограничник Аксуской сельской зоны годовалый младенец, находясь дома без присмотра родителей, упал в десятилитровую емкость с водой и утонул. Назначена судебно-медицинская экспертиза.

    В полиции добавили, что 1 августа в 01:40 часов на реке Усолка обнаружен труп 22-летненго молодого человека, который утонул во время купания. Имеются очевидцы.



    Теги:
    МВД РК Правоохранительные органы Павлодарская область
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