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Годовалый ребенок умер у няни в Мангистауской области
АКТАУ. КАЗИНФОРМ - Женщина оказывала услуги няни на дому. Она присматривала за детьми в своей квартире, которая не зарегистрирована как частный детский сад, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Lada.kz.
Ребенок 2018 года рождения скончался в полдень 6 декабря.
Няня, которая присматривала за погибшим ребенком, проживает в трехкомнатной квартире с мужем и пятью детьми.
По данным городского акимата, квартира женщины не зарегистрирована как частный детский сад.
«Женщина следила за детьми по просьбе нескольких родителей. В тот день, 6 декабря, она присматривала за еще двумя детьми», - сообщили в городском отделе образования.
Причины смерти ребенка остаются неизвестными.
Факт происшествия зарегистрировали в едином реестре досудебных расследований управления полиции Актау, проинформировали в пресс-службе департамента полиции.
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