Годовалый ребенок умер у няни в Мангистауской области

АКТАУ. КАЗИНФОРМ - Женщина оказывала услуги няни на дому. Она присматривала за детьми в своей квартире, которая не зарегистрирована как частный детский сад, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Lada.kz.

Ребенок 2018 года рождения скончался в полдень 6 декабря.

Няня, которая присматривала за погибшим ребенком, проживает в трехкомнатной квартире с мужем и пятью детьми.

По данным городского акимата, квартира женщины не зарегистрирована как частный детский сад.

«Женщина следила за детьми по просьбе нескольких родителей. В тот день, 6 декабря, она присматривала за еще двумя детьми», - сообщили в городском отделе образования.

Причины смерти ребенка остаются неизвестными.

Факт происшествия зарегистрировали в едином реестре досудебных расследований управления полиции Актау, проинформировали в пресс-службе департамента полиции.