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    10:57, 19 Май 2021 | GMT +6

    Годовалый малыш выпал из окна четвертого этажа в Нур-Султане

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Годовалый малыш выпал из окна в Нур-Султане. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ДП.

    Вчера в реанимационное отделение городской больницы с тяжелыми травмами госпитализирован годовалый ребенок, который выпал из окна 4-го этажа. В квартире мальчик находился с матерью и двухлетним братом. Пока мать стирала в ванной, ребенок на кухне взобрался на низкий подоконник и выпал из открытого окна. На окне была москитная сетка, блокираторы и решетки не установлены.

    Кроме того, на прошлой неделе подобная трагедия произошла в одном из многоэтажных домов. Из окна балкона 10-этажа выпал 4-летний ребенок, от полученных травм несовместимых с жизнью, мальчик скончался. В квартире ребенок находился с матерью, которая проводила уборку и вышла из комнаты на несколько минут. Кроме того, на окнах были установлены ограничители в виде крючков, которые ребенок смог открыть и выпасть.

    «Департамент полиции систематически проводит профилактическую работу с родителями и предупреждает о мерах безопасности. Особенно в весенне-летний период отмечается рост несчастных случаев, связанных с выпадением детей из окон. Уважаемые родители, будьте внимательны! Не оставляйте малышей без присмотра!» - обратился к жителям начальник местной полицейской службы департамента полиции г. Нур-Султана Арман Айтмагамбетов.



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