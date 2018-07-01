Настройки пользователя
Настройки пользователя
+7 (701) 759 90 19 Лента
Астана: 26 °С
Алматы: 28 °С
USD 346.15 EUR 402.33
RUB 5.49 CNY 50.64
Скачать

Годовалый малыш утонул в емкости с водой во дворе дома в ВКО

30 Июля 2018 11:47 224
Поделиться:
Годовалый малыш утонул в емкости с водой во дворе дома в ВКО

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - В Уланском районе оставленный без присмотра взрослых годовалый ребенок, утонул в 20-ти литровой емкости с водой, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДЧС ВКО.

Новости по теме

Имам и его двое сыновей утонули в ВКО
Надувной жилет не убережет ребенка от беды - спасатель из СКО Сельчанин утонул на «диком» пляже в Жамбылской области

Несчастный случай произошел в воскресенье вечером в селе Бозанбай. Молодая семья, недавно переехавшая в село, была озабочена бытовыми хлопотами, ремонтом дома. Годовалый ребенок остался без присмотра во дворе жилого дома. В предбаннике стояла емкость с водой, мальчик подошел к ней, по всей вероятности хотел поиграть либо попить воды, но перевернулся и упал.

Спустя некоторое время ребенок был обнаружен родными. На место происшествия выезжали сотрудники полиции.

Спасатели ДЧС ВКО убедительно просят родителей в период летнего сезона не оставлять детей одних без присмотра, особенно малолетних. Из-за несоблюдения элементарных правил безопасности беда может настигнуть не только возле реки и водоема, но и во дворе жилого дома.

 

 

Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: Происшествия, Восточно-Казахстанская область,
Поделиться:
Загрузка...
...
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz
Архив