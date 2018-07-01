Годовалый малыш утонул в емкости с водой во дворе дома в ВКО
УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - В Уланском районе оставленный без присмотра взрослых годовалый ребенок, утонул в 20-ти литровой емкости с водой, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДЧС ВКО.
Несчастный случай произошел в воскресенье вечером в селе Бозанбай. Молодая семья, недавно переехавшая в село, была озабочена бытовыми хлопотами, ремонтом дома. Годовалый ребенок остался без присмотра во дворе жилого дома. В предбаннике стояла емкость с водой, мальчик подошел к ней, по всей вероятности хотел поиграть либо попить воды, но перевернулся и упал.
Спустя некоторое время ребенок был обнаружен родными. На место происшествия выезжали сотрудники полиции.
Спасатели ДЧС ВКО убедительно просят родителей в период летнего сезона не оставлять детей одних без присмотра, особенно малолетних. Из-за несоблюдения элементарных правил безопасности беда может настигнуть не только возле реки и водоема, но и во дворе жилого дома.
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