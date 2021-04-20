Годовалый малыш проглотил ключ – врачи спасли маленького пациента в Таразе

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Операцию по спасению годовалого пациента провели в областной многопрофильной детской больнице Тараза, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как рассказали в пресс-службе управления здравоохранения акимата Жамбылской области, родители не сразу поняли, что произошло. Только через неделю, когда годовалый ребенок начал плакать и вести себя беспокойно, они вызвали скорую помощь.

Малыша доставили в областную многопрофильную детскую больницу, и специалисты направили его на рентгеновский аппарат, где врачи определили наличие инородного тела в организме, пояснили в пресс-службе ведомства. - Профессиональные опытные врачи с помощью гастроскопа успешно извлекли ключ из желудка годовалого пациента.

«Мы удалили инородное тело из желудочно-кишечного тракта ребенка. Этот предмет оказался ключом. Несмотря на то, что его привезли в больницу через неделю с момента происшествия, операция прошла успешно», - рассказал врач хирургического отделения Маулен Кенжалы.

«После операции состояние моего ребенка улучшилось, он вернулся к жизни. Я благодарю людей в белых халатах, которые боролись за его жизнь», - говорит мать.

Сейчас состояние ребенка улучшилось, его выписали домой.

Врачи рекомендуют соблюдать меры безопасности, не оставлять детей без присмотра, а также размещать мелкие предметы, которые ребенок может проглотить, в недоступном для него месте, пояснили в пресс-службе управления здравоохранения акимата Жамбылской области.