Годовалый малыш погиб при столкновении грузовика с легковым авто в Семее

СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ - В Семее грузовик столкнулся с легковым автомобилем, один человек погиб. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Semeynews.kz.

«67-летний водитель автомобиля марки «LADA VESTA» выезжая со второстепенной улицы Дастенова на улицу Джангильдина, допустил столкновение с грузовым автомобилем марки «Renault», двигавшегося по главной дороге. В результате дорожно-транспортного происшествия, пассажир автомобиля марки» LADA», ребёнок 2020 года рождения от полученных телесных повреждений, несовместимых с жизнью скончался на месте. Ещё двое пассажиров и водитель автомобиля марки «LADA» с различными телесными повреждениями госпитализированы в больницу», - сообщили в ДП ВКО.

По данному факту начато досудебное расследование по ст.345 ч.3 УК РК (Нарушение правил дорожного движения лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее по неосторожности смерть человека).На месте работает следственно-оперативная группа. Назначены ряд судебных экспертиз.